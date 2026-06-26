「西武−日本ハム」（２６日、ベルーナドーム）日本ハム先発の伊藤が７回９安打３失点。同点に追いつかれて降板し、９勝目を逃した。２点リードして迎えた七回、先頭に四球を与えたが、次打者石井を併殺に仕留め２死としたが、カナリオ、滝沢の連打と長谷川への四球で満塁とし、ネビンに同点２点二塁打を浴びた。この日は西武・高橋光との投げ合い。試合前には「個人的にすごくリスペクトしているというか、参考にさせても