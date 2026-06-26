超党派の議員でつくる「日韓議員連盟」の会長を務める武田元総務大臣がきょう、韓国で李在明大統領と面会しました。今年3月に「日韓議員連盟」の会長に就任した武田氏は、きょう午後、韓国の大統領府を訪れ、李在明大統領と面会しました。李大統領は、「韓国と日本は、近くて遠い国と評価されるが、両国関係が改善されて近くて近い関係になることを望む」と語りました。これに対し、武田氏は「我々は核兵器を持った国々に囲まれて