雨の季節、お出かけの際に強い味方となるのが「防水グッズ」です。靴やカバンなど、濡らしたくない物を雨から守ってくれる最新の防水グッズを取材しました。【写真で見る】進化する防水グッズ防水スプレー、濡れないクツやカバン防水なのに…まるで普通のランニングシューズ街の人「横殴りの雨の時は横から来るんで、それで防水できなくて」「結構びしょびしょに濡れるから、それは嫌」梅雨の時期、身につけている物が濡れるだけ