クマ26日午後4時ごろ、富山県南砺市で下水道工事の撤収作業中だった50代の男性作業員がクマに襲われ、負傷した。市によると、男性は額を含む複数箇所を爪で引っかかれた。命に別条はないという。クマは成獣で子グマ2頭を連れていた。男性を襲った後に走り去ったといい、付近の住民に注意を呼びかけている。近くにいた同僚が119番した。