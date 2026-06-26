「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）日本は後半３０分、最年長の３９歳長友佑都が今大会初出場。白のヘアバンドをつけてピッチを疾走した。日本選手初のＷ杯５大会連続出場で、勝ち点１奪取に貢献した。スタンドには妻で女優・平愛梨（４１）の姿も。ブルーのユニホーム姿で明るい髪をポニーテールにまとめ、大きめの白の花びらのようなイヤリングをアクセントに、美形が際立って