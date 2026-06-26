昨年の牝馬２冠馬エンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、登録していた仏Ｇ１、ジャックルマロワ賞（８月１６日、ドーヴィル競馬場）を見送って秋に備えることが分かった。シルク・ホースクラブが６月２６日、ホームページで発表した。ヴィクトリアマイルでＧ１・３勝目を挙げた後は、福島・ノーザンファーム天栄に放牧に出され、今月初めの登録時点では今後の選択肢を広げるためとしていたが、