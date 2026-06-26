富山地方鉄道はきょう株主総会を開きました。株主からは、赤字が続く鉄道の再構築事業や経営方針について質問が相次ぎました。参加した株主などによりますと、富山地方鉄道の株主総会は1時間20分に渡って行われ、株主のべ11人から質問や要望が相次ぎました。株主は「赤字の続く鉄道事業をどう改善するのか」「行政と協議が進む再構築事業の進み具合」などについて、経営陣の方針を質しました。地鉄側は「沿線市町村と協議中で具体