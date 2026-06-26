◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年6月26日ベルーナＤ）西武・長谷川信哉外野手（24）の執念が同点を呼び込んだ。7回、2死一、二塁の場面で打席に入った長谷川が2度の自打球の末、四球をもぎ取った。5球目のスライダーを右足の甲に当て、もん絶。苦痛に顔をゆがめながら打席に戻った。するとフルカウントでの8球目の直球を同じ箇所に自打球を当てた。何度も患部を確かめるようにしながら打席に戻った長谷川は、し