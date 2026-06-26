「西武−日本ハム」（２６日、ベルーナードーム）西武の長谷川信哉外野手が１打席で２度の自打球で悶絶して倒れ込み、その後交代した。１−３の七回２死一、二塁。カウント２−２からの５球目が左足に直撃した。痛みに表情をゆがめ、しばらく間をあけて打席に戻った。だが、フルカウントからの８球目にも同じ個所に直撃してしまう。今度はその場に倒れ込んで動けなくなると、トレーナーが駆けつけた。左翼席からも長谷川コ