企業や業界への理解を深めてもらおうと、高校生を対象にした職業体験会が、長崎市で開かれました。 高校生が取り組んでいるのは、配管の取り付け作業です。 長崎市で行われた職業体験会には、17の企業と、10の高校から約150人の生徒が参加しました。 ※詳しくは動画をご覧ください イベントを開いた背景にあるのは、高卒者の早期の離職です。 県内のことし3月卒業の高卒者の求人倍率は2.13倍と人手不足を背景