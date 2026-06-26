気象台は、県内の大雨のピークは過ぎましたが、地盤が緩んでいる所があるとして土砂災害に注意するよう呼びかけています。 県内は梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、断続的に雨が降りました。 22日(月)午前6時の降り始めから26日午後3時までに降った雨の量は、 ▼五島市福江で647.5ミリ ▼長崎市長浦岳で532ミリ ▼西海市で513.5ミリとなっています。 気象台は、長崎市や佐世保市などに