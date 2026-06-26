◆パ・リーグ西武―日本ハム（２６日・ベルーナＤ）西武が７回に２死走者なしから猛攻。４番のタイラー・ネビン内野手の一打で同点に追いついた。２点を追う７回、２死からカナリオと滝沢が連打で２死一、二塁。続く長谷川も２度の自打球に耐えながら四球を選んで２死満塁とした。ここで打席に入った４番・ネビンが初球の１３３キロスライダーを完璧に捉え、左前に２点適時打を放って同点に追いついた。ネビンは左脇腹など