1990年代を席巻した4人組ダンスボーカルグループ『SPEED』。デビュー30周年に向けて公式TikTokアカウントが開設され、ファンの間で盛り上がりを見せている。【写真】新垣仁絵の現在地、自画像か？本人が公表した作品『Body ＆ Soul』MVのショート版も公開SPEEDは島袋寛子、今井絵理子、上原多香子、新垣仁絵の4人によるグループで、平均年齢13.5歳という若さで1996年にデビュー。『STEADY』『White Love』などのヒット曲を次々