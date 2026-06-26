◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２６日、函館競馬場バルナバ（牡４歳、栗東・浜田多実雄厩舎、父ハービンジャー）は、斎藤新騎手が乗り、角馬場で軽く運動した。梶本助手は「気合が乗っていますね。追い切ってからピリッとしました」と笑みを浮かべた。昨年の函館滞在時は、おとなしすぎて力を出せなかった（１勝クラスで３着）が、今年は違うようだ。「気が抜けるので栗東でし