相模原市役所（資料写真）台風７号と８号の接近に伴い、相模原市は２６日午後６時、土砂災害警戒区域と六つの河川沿いを対象に警戒レベル３の高齢者等避難を発令した。市は市立小中学校や公共施設計９９カ所に避難所を開設した。