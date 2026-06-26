ボートレース宮島の「第１４回サッポロビール杯」は２６日、開幕した。中村栄治（２７＝福井）は、１Ｒ３コースからまくって快勝し、１０Ｒは６コースで４着。「スリット足は良いが、ターン回りが良くない。直線は加速が遅いが、後半はいいし、乗り心地は問題ない」と舟足は一長一短だ。２０２６年後期勝率５・５８で７月からＡ級に初昇格。「ギリギリだったので、連続でキープできるように今期、頑張りたい」と意気軒高。?