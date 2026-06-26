巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が先発予定だった２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）は雨天中止となり、翌２７日の同カードにスライド登板することが決まった。この日、調整を終えた竹丸は「キャッチボールをしました。久々だったので投げて」と振り返り「（スライド登板は）初めてなので。明日はいい形で試合に入れたらいいなと思います」と意気込みを語った。この日の朝にはサッカー北中米Ｗ杯の日本―スウェーデン戦が