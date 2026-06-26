今回、Ray WEB編集部は、忘年会でやらかした話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。酔って元カレに連絡してしまった主人公。そして、このあとまさかの事態に...！？原案：Ray WEB編集部ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】忘年会で記憶喪失に…翌朝【元カレとのまさかのやり取り】を見つけて絶叫！？