◇プロ野球パ・リーグ 西武-日本ハム(26日、ベルーナドーム)西武の長谷川信哉選手が途中交代となりました。西武2点ビハインドの7回、2アウト1塁2塁で長谷川選手に打席がまわると5球目、打った打球が自身の足に当たり痛そうな表情を見せるとしばらく間を取ります。さらに8球目も自打球となると今度はその場にうずくまりしばらく立てず。コーチやトレーナーも駆け寄りました。その後長谷川選手は打席に戻りましたがフォアボールを選