気象台は、26日午後8時42分に、レベル３大雨警報を香芝市に発表しました。北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■奈良市西部●レベル２大雨注意報■奈良市東部●レベル２大雨注意報■大和高田市●レベル２大雨注意報■大和郡山市●レベル２大雨注意報■天理市●レベル２大雨注意報■橿原市●レベル２大雨注意報■桜井市●レベル２大雨注意報■五條市北部●レベル２大雨注意報■御所市