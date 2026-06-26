気象庁は26日午後8時42分、奈良県に「レベル4土砂危険警報」を発表した。レベル4土砂危険警報が発表されたのは、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、上牧町、王寺町です。また、これまでに北東部、五條・北部吉野、南西部にレベル2土砂注意報が発表されている。