接近中の「ダブル台風」。27日（土）、関東に時間差で立て続けに直撃する見込みで、大雨や暴風に警戒が必要です。（「Nスタ」6月26日午後5時半ごろの放送より）【CGで見る】2つの台風の進路図27日（土）に関東直撃へ「終日運休」の路線も…ダブル台風が交通へも影響日比麻音子キャスター:台風接近を前に、交通機関にも影響が出ています。【「台風」公共交通機関への影響】▼JR東海東海道新幹線急遽運転見合わせ、運休の可能性