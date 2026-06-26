第14期全国人民代表大会常務委員会は6月26日に行った第23回会議で商標法の改正を可決しました。施行は2027年1月1日です。商標は知的財産権の重要な構成要素であり、企業の信用と誠実さの象徴であるだけでなく、市場競争における極めて重要な素材です。今回の改正商標法は全9章87条からなり、商標分野での顕著な課題の解決に重点を置き、商標関連業務の総合的な要件を明確化するとともに、商標登録プロセスの標準化、商標認定と権利