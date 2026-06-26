名古屋市中村区に2026年1月にオープンした『episode.0（エピソードゼロ）』。ここで食べられるのが、そば粉の絶品クレープです。一番人気は「シュガーバター」で、中にはそばの実のパウダーに実を煎ったものが入っていて、そばの風味が贅沢に感じられる一品です。 他にも、レタスやベーコンなどが入った食事系クレープもあります。そば粉スイーツは、フ