6月26日、岐阜県の美濃加茂市議会で、議員の数を大幅に減らす条例案の採決が行われました。賛否が真っ向から対立した議論の行方は。 【写真を見る】定数“4割削減”で揺れた市議会 16人→10人案は反対多数で“否決” 議案提出した議員は｢コミュニケーション尽くせず…｣ 岐阜・美濃加茂市 （柳瀬晴貴記者）「定数4割削減。実現すれば、議会の形は大きく変わります。賛否が分かれる中、どんな議論が交わされるのでしょうか」