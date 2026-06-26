男子66キロ級3回戦の阿部一二三＝青島（国際柔道連盟提供・共同）柔道のグランプリ青島大会第1日は26日、中国の青島で男女計5階級が行われ、男子66キロ級で五輪2連覇の阿部一二三（パーク24）が初戦の2回戦から5試合を勝ち抜いて優勝した。決勝はグスマン・キルギズバエフ（カザフスタン）を優勢で下した。男子60キロ級の近藤隼斗（パーク24）と女子52キロ級の藤城心（三井住友海上）も制覇。女子57キロ級で昨年世界選手権2位