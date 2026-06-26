巨人は２６日、台風接近に伴い２７日はジャイアンツタウンスタジアムを終日閉場とすると発表した。場内の飲食売店「Ｇ×ＤＯＭＤＯＭ」も臨時休業する。２７日に予定されていた「スタジアムツアー」、「Ｇタウン・夢のバッティングセンター」、「ＤｏｒｍｙＰＡＲＫ」は中止になる。「Ｇタウン・夢のバッティングセンター」は普段、巨人選手がプレーするメイングラウンドが都内最大級のバッティングセンターに早変わりする