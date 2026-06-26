捜索6日目で依然手がかりなく… 霧島市の温泉施設で5歳の男の子が行方不明になってきょう26日で6日目です。26日も捜索が行われましたが手がかりは見つかっていません。 行方不明になっているのは、熊本県の保育園児・田中嶺臣くん（5）です。今月21日、霧島市の天降川沿いにある「かれい川の湯」の家族湯に入浴し、先にあがった両親が目を離した間にいなくなりました。 26日の捜索はおよそ50人態勢 警察と消防による26日の捜