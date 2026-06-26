八代海に赤潮警報が発表される中、長島町で養殖ブリなどが死ぬ被害が出ています。鹿児島県は先ほど10万匹が死んだと発表しました。 被害の全容は見えておらず、被害額は少なくとも数億円に上るとみられます。 県によりますと、長島町の薄井漁港で、きのう25日、養殖しているブリやシマアジ、カンパチが死んでいるのが見つかりました。 被害は赤潮によるもので、26日正午までに確認できたものでおよそ10万匹が死んだというこ