鹿児島県いちき串木野市で、介護が必要な92歳の母親を自宅に放置し死亡させたとして、鹿児島地方検察庁は25日付けで64歳の男を起訴しました。 保護責任者遺棄致死の罪で起訴されたのは、本籍が鹿児島県薩摩川内市で住所不定の無職・前畑正行被告(64)です。 起訴状などによりますと、前畑被告は今年4月24日ごろから5月5日ごろまでの間、いちき串木野市金山の住宅で同居していた母・ツギヱさん(92)を介護の責任があったにもかか