お笑いコンビ「おぼん・こぼん」のおぼんさん（77）が、2026年6月26日にインスタグラムを更新。「腎盂腎炎」で入院したことを報告した。「4年前にやった腎盂腎炎で又入院してます」おぼんさんはインスタグラムで、「不覚でした。4年前にやった腎盂腎炎で又入院してます」と投稿。病床に横たわる写真を公開した。入院は6月24日で、28日か29日には退院予定だというが、「40度近くの熱が有って辛い毎日」と明かした。コメント欄には「