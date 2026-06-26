「西武−日本ハム」（２６日、ベルーナドーム）日本ハムの吉田賢吾捕手が２打席連続本塁打を放った。１−１の五回無死はこの試合までリーグトップの防御率１・２３の西武先発・高橋光成のスライダーを捉えて左翼スタンドへ勝ち越しソロを放った。今季８０１／３を投げて３被弾しかしていなかった右腕から価値ある一発となった。「横尾コーチが打席に入る前に“いい言葉”をかけてくれたおかげです。打てなかったら横尾コー