ダブル台風が接近する前に災害級の大雨となっているのが近畿地方です。25日、大阪・生野区で防犯カメラが捉えたのはマンホールから雨水が噴き出す瞬間です。あまりの激しさにアスファルトの一部が浮き上がるなど、水の勢いの強さが分かります。また、同じ場所を捉えた別のカメラには、水柱が2カ所から同時に噴き出し、人の背丈ほどまで上がったあと一気に噴き出すと、マンホールだけでなく排水溝などから一斉に噴き出す様子が映っ