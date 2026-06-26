Girls²が、10月よりホールツアー『Girls² LIVE TOUR 2026 -Seven Blooms Beyond-』を開催する。 （関連：CIRRAとf5veが切り拓くLDHガールズグループの新たな未来E-girlsからGirls²、iScreamへ……受け継がれたDNAも辿る） 本情報は、本日6月26日に行われたグループ初の日本武道館公演『Girls² 7th Anniversary「Seven×Seven in Bloom」-The Live-』にて発表されたもの