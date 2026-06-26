長崎港で初めての取り組みです。 船員を目指す学生を対象にナフサなどの石油製品を運ぶタンカーの見学会が行われました。 （説明者） 「タンカーはバルブ操作が多い船。中に石油製品が入り各配管を通って陸にあげる作業がある」 長崎港にやってきたのはガソリンやナフサを運ぶ『白油タンカー』。 2000キロリットル型で、自動車4万台分の燃料タンクを満タンにできる量を運べるといいます。