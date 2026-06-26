5月31日の日本ダービー2着後、右前膝の骨折が判明し、6月4日に固定手術を受けたパントルナイーフ（牡3＝木村、父キズナ）は術後の経過が安定していることから26日、美浦トレセン診療所を退院した。この日、キャロットクラブが発表。その後、福島県のノーザンファーム天栄へ放牧に出された。固定手術と併せて左前脚の球節部に確認された小さな骨片についても摘出手術を受けた。今後の回復状況によって変わる可能性があるが現