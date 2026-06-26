BURNOUT SYNDROMEが、楽曲群と動画クリエイターたちがコラボレーションした「CREATORS Music Video」を本日公開した。本企画では、タイアップ楽曲や代表曲にとどまらず、アルバム収録曲やインディーズ時代の楽曲など、数々を映像化する。新進気鋭のクリエイターたちとのコラボレーションによって、新たなMVとして生まれ変わる。動画は毎月1本、10カ月連続でオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開される予定だ。記念すべき第1弾と