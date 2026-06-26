気象予報士の吉井明子さん（45）が26日にインスタグラムを更新。ランジェリー姿をアップした。吉井さんは「6月29日(月)発売の『週刊プレイボーイ』ご覧頂く機会があれば、とても嬉しいです」とグラビア掲載を告知。ニットをめくり上げ、たわわなバストをあらわにしたショットや、ボトムスを着用しないノースリーブのニット姿をアップしている。この投稿にフォロワーからは「グラビアデビューおめでとうございます！」「遂に来た〜