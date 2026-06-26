群馬県高崎発日本語ロックバンドのFOMAREが10月12日、Gメッセ群馬にて自身主催フェス＜FOMARE大陸＞を開催する。同フェスの第1弾出演アーティストが発表となった。発表されたのは主催者FOMAREを含む6組。2年ぶり3度⽬の開催となる今回は、初の2ステージ制で実施されることが明らかとなっているが、SUN STAGEに湘南乃⾵、ハルカミライ、ROTTENGRAFFTY。BURST STAGEにHump Back、KUZIRAが出演する。出演アーティストは今