元タレントでYouTuberの木下優樹菜さん（38）が、2026年6月25日にインスタグラムのストーリーズを更新。救急搬送されたことを明かした。後ろには点滴スタンド？木下さんはストーリーズで、ジャージ姿でマスクを着け、うつむく自身の写真を公開。後ろには点滴スタンドのようなものも映り込んでいる。画像には「先日。思いもよらぬアナフィラキシーショックで（救急車の絵文字）運ばれました」と添えている。詳細については、「話し