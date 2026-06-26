車の横に映る黒い影。よく見ると、助手席側に人がしがみついているようにも見えます。24日午後7時半前、大阪市鶴見区で配送業の男性が車に引きずられる事件が発生しました。警察によりますと、男性は配送作業のため停車し、一時車から離れました。すると突然、男が現れ車に乗り込んだのです。男性は、気づいて引き留めようと助手席の窓にしがみついたということです。しかし、男は車を奪いそのまま逃走し、男性は窓にしがみついた