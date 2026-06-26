井上英陽容疑者（56）がフィリピンの首都マニラで身柄を拘束された時の映像には、「これやめてほしい」と、手で何かを嫌がるようなしぐさを見せる井上容疑者の姿が捉えられています。フィリピンを拠点に日本で広域強盗事件を起こしたグループのメンバーとみられています。現地当局によりますと、東京簡易裁判所から窃盗の疑いで逮捕状が出されていました。当局の関係者によりますと、身分を偽って暮らしていたとみられ、拘束された