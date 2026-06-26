デンマークで行われた世界最大規模の凧揚げ祭り。カラフルで独創的な凧が空を埋め尽くしました。空をかける勇ましいドラゴン！色とりどりの海の生き物に、ブタだって宙を舞います！こちらは、デンマークで行われた世界最大規模の凧揚げ祭りです。ドイツから来た凧の愛好家「多くの国ではビーチでの凧揚げが制限されている中で、ここは特別な場所です。広いスペースに笑顔の仲間がたくさんいる」26か国から5000人の愛好家が集結！お