6月27日（土）の近畿地方は、台風7号と8号が接近し、大雨が続くおそれがあります。すでに活動の活発な梅雨前線の影響であちらこちらで大雨となっていますが、近畿地方には未明から明け方にかけて台風8号が、そして昼過ぎから夕方にかけて台風7号が接近する見込みです。 暴風となる可能性は低いですが、沿岸部を中心に風も強まり、横殴りの雨となるでしょう。また、断続的に雨が激しく降り、南部を中心に雷を伴って非常に激しい雨