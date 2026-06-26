鹿児島県霧島市の温泉施設を訪れていた、熊本県八代市の田中嶺臣さん(5)が行方不明になって、26日で6日目です。26日も施設の近くを流れる天降川を中心に懸命な捜索が続いていますが、いまだ手がかりは見つからず、嶺臣さんの行方はわからないままです。 天降川は急に深くなる場所が点在しているうえに、ここ数日の雨の影響で水位が増していて、捜索が難航しているとみられます。 警察と消防は、27日も引き続き捜索を行う