6月28日にテレビ東京で放送される『テレ東音楽祭2026夏』で、鈴木芹里乃アナと北川莉央アナら新人アナウンサー2人の“デビュー”が公式HPで発表された。すると、【写真】すっかり美人アナになっていた北川、牧野真莉愛と共演時の微妙な距離感【この春、テレビ東京へ入社しました。4月から環境がガラッと変わり、学び多き充実した日々を過ごしています!今後はこちらのアカウントを使用します。よろしくお願いいたします！