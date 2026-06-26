飲食料品の消費減税をめぐり、社会保障国民会議の議論は26日も難航しました。26日の実務者会議では、消費減税に反対する国民民主党とチームみらいが、「給付」への一本化など、独自の案を改めて主張しました。また、新たなとりまとめ案では、減税の財源として、「特例公債に頼らず、歳出・歳入のあらゆる見直しを通じて確保する」などと記載されましたが、野党側は「具体的な財源を示すべき」などと反発しました。こうした中、会議