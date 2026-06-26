日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「山車」はなんて読む？「山車」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、ひらがな2文字で読む言葉です。一体、「山車」はなんと読むのでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「だし」でした