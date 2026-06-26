巨人は２６日、ＤｅＮＡ戦（横浜）が雨天中止になり横浜スタジアムの室内などで練習を行った。２５日に育成契約から支配下登録された笹原操希外野手（２２）が１軍合流。昨年、支配下昇格をつかみ１軍でプロ初安打を放ったが、２０打数２安打に終わり、オフに再び育成選手となっていた。３軍で実戦を重ね、２軍で９試合、打率３割４分５厘とアピールして再昇格。橋上秀樹監督代行は「浅野選手、中山選手にしてもチーム内で