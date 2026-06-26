日本テレビの山本紘之アナウンサーが自身のＳＮＳを２６日に更新。サッカー日本代表ＤＦ長友佑都との２ショットを公開した。この日、日本テレビ系で中継された北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦チュニジア戦で、元日本代表ＭＦ・本田圭佑氏と中継を担当した山本アナ。インスタグラムを更新し、「まだまだここからやってくれそうです。伝説になっちゃってください」とつづると、スーツ姿の山本アナとＴシャツ姿の長友の２ショット